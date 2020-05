Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch weiter zulegen. Eine Indikation auf den österreichischen Leitindex ATX lag rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn um 0,6 Prozent höher. Damit könnte der heimische Aktienmarkt an seine jüngste Aufwärtsbewegung anknüpfen und seinen 4. Gewinntag in Folge absolvieren. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen signalisieren nach positiven Vorgaben ...

