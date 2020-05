Steinhoff -3.78% KursTrendCom (KTRENDIT): Die Pepkor Habljahreszahlen sind, dass wichtigste bis März läuft alles gut wachstum stimmt, Profit stimmt, aber ... es wird keine Dividende geben und das ist auch gut so ... Ich bin der Meinung das die Firmen welche in diesen Zeiten Dividenden auszahlen, asozial und wirtschaftlich unvernüftig sind. Wenn ich mir z.B: VW ansehe die Dividenen zahlen und Prämien an die Mitarbeiter, aber gleichzeitig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...