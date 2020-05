Infineon-Aktie steckt Kapitalerhöhung weg - Kräftiges Gewinnpotenzial

Die Aktie von Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004) setzt die Kurs-Rallye der vergangenen Wochen am Mittwochmorgen fort und klettert auf ein 3-Monats-Hoch. Der Halbleiterkonzern mit Sitz in München hatte am Dienstag nach Börsenschluss eine Kapitalerhöhung bekanntgegeben, die bei institutionellen Investoren platziert worden ist und innerhalb weniger Stunden 1,06 Mrd. Euro erzielt hat.

Kredite sollen abgelöst werden

Ziel der Kapitalerhöhung ist es, Kredite abzulösen, die der Konzern für die 9 Mrd. Euro schwere Übernahme des US-Chipherstellers Cypress Semiconductor (WKN: 871117 / ISIN: US2328061096) aufgenommen hatte. Um die anvisierte Milliarde einzunehmen, hat das im DAX und im TecDAX notierte Unternehmen das Kapital um etwa 4 Prozent aufgestockt und rund 55 Millionen Aktien ausgegeben.

Den vollständigen Artikel lesen ...