Der chinesische E-Commerce- und Cloud-Computing-Gigant Alibaba Group (WKN:A117ME) investiert 1,4 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung künstlicher Intelligenz für Tmall Genie, seine eigenen Smart Speakers. Um diese Zahl zu relativieren: Alibaba gab in den letzten vier Quartalen 5,9 Milliarden US-Dollar für Forschung und Entwicklung aus. 1,4 Milliarden US-Dollar für ein einzelnes Projekt draufzulegen, ist aber schon eine dramatische Verbesserung. Was kann ein KI-betriebener Tmall Genie tun? Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...