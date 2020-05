Covestro-Calls nach Ausbruch mit hohen Chancen

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse überwand die Covestro-Aktie (ISIN: DE0006062144) am 26.5.20 eine wichtige Hürde. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Covestro-Aktie befindet sich in einer langfristigen Abwärtsbewegung und fiel dabei am 16. März sogar auf ein neues Allzeittief bei 23,54 EUR zurück. Obwohl die Aktie an mehreren Tagen unter dem alten Allzeittief bei 24,35 EUR notierte, kam es zu keinem Tagesschlusskurs darunter. Der Wert setzte zu einer Erholung an. Diese führte ihn zunächst auf ein Hoch bei 32,39 EUR. Nach einem Rücksetzer auf 27,94 EUR kletterte der Aktienkurs in den letzten Tagen wieder. Gestern kam es zum Ausbruch über das bisherige Erholungshoch und zugleich auch über die Oberkante des Abwärtsgaps vom 09. März 2020. Diese Oberkante liegt bei 32,49 EUR.

Ausblick: Dieser Ausbruch ist als Fortsetzungssignal für die Erholung seit Mitte März zu werten. Diese Erholung kann also noch einige Tage andauern. Dabei ist ein Anstieg an das Abwärtsgap vom 28. Februar 2020 zwischen 35,48 EUR und 36,12 EUR möglich. Damit würde die Aktie auch an den Abwärtstrend seit Juli 2018 ansteigen. Sollte der Wert allerdings unter 32,39 EUR abfallen, würden Abgaben in Richtung 29,50 EUR, also an den kurzfristigen Aufwärtstrend drohen."

Kann die Covestro-Aktie, die derzeit bei 33,95 Euro notiert, ihren Höhenflug in den nächsten Tagen auf 36 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Gewinne sorgen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 32 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die Covestro-Aktie mit Basispreis bei 32 Euro, Bewertungstag 17.7.20, BV 0,1, ISIN: DE000JC0F619, wurde beim Covestro-Kurs von 33,95 Euro mit 0,29 - 0,30 Euro gehandelt.

Wenn die Covestro-Aktie in spätestens zwei Wochen auf 36 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,43 Euro (+43 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 30,7877 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Covestro-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 30,7877 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PN0LKJ2, wurde beim Covestro-Aktienkurs von 33,95 Euro mit 0,34 - 0,35 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Covestro-Aktie auf 36 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,52 Euro (+49 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Covestro-Aktien oder von Hebelprodukten auf Covestro-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de