Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die zahlreichen Hilfsprogramme gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen durch COVID-19 lassen die Finanzmarktteilnehmer auf den Zusammenhalt der Mitgliedsstaaten hoffen, so die Analysten der Helaba.Davon würden verstärkt Länder wie Italien und Spanien profitieren, welche von der Corona-Pandemie besonders stark belastet seien und eine hohe Schuldenquote aufweisen würden. Heute wolle die EU-Kommission einen Vorschlag über einen Wiederaufbauplan vorlegen. Die 10J-Periperhiespreads zu Bunds seien weiter auf dem Rückzug und lägen in Italien und Spanien bei 198 bzw. 112 Basispunkten. In Portugal belaufe sich die Renditedifferenz auf 112, in Griechenland auf 208 Basispunkte. (27.05.2020/alc/a/a) ...

