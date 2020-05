Bayerische Börse AG: m:access Fachkonferenz Immobilien am 18.06.2020 onlineDGAP-News: Bayerische Börse AG / Schlagwort(e): Sonstiges Bayerische Börse AG: m:access Fachkonferenz Immobilien am 18.06.2020 online27.05.2020 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.München, 27.05.2020 -m:access Fachkonferenz Immobilien am 18.06.2020 online.Aufgrund der aktuellen Situation führt die Börse München die seit Jahren etablierte Fachkonferenz Immobilien als Online-Konferenz durch. Damit wird der Kontakt zwischen Investoren und börsennotierten Gesellschaften aufrecht erhalten und der Kapitalmarkt gerade in diesen Zeiten mit den nötigen Informationen versorgt.In verkürzter Vortragszeit und einem halbstündigem Turnus präsentieren sich am 18.06.2020 ab 9.00 Uhr folgende Unternehmen:FCR Immobilien AG Traumhaus AG STINAG Stuttgart Invest AG VIB Vermögen AG VST Building AG PREOS AG Stern Immobilien AG Immovaria Immobilien AGAls besonderes Highlight für alle Immobilieninvestoren wird Herr Dr. Sebastian Schnejdar, Immobilienökonom der BayernLB, den Auftakt zur Konferenz bestreiten. In seinem Vortrag "Der Immobilienmarkt im Lichte von Corona" wird er die aktuellen Auswirkungen der Krise auf die Branche darstellen.Eine Anmeldung zur Online-Konferenz ist bis zum 15. Juni 2020 unter dem Link https://www.boerse-muenchen.de/Termine möglich. Dort ist auch der konkrete Programmablauf hinterlegt. Die Zugangsdaten zu den jeweiligen Präsentationen erhalten angemeldete Teilnehmer im Vorfeld der Veranstaltung per E-Mail.Bis zum Anmeldeschluss können institutionelle Investoren und Vertreter der Finanzpresse one-on-one Einzelgespräche über die Börse München anfragen, welche für diesen Tag in Absprache mit den Emittenten terminiert werden. Die Gespräche werden telefonisch mit den jeweiligen Gesellschaften stattfinden.Kontakt für Rückfragen:Julia FröschlEvent Management Bayerische Börse AG Träger der / Operator of Börse München Karolinenplatz 6 80333 München Tel. +49 89 549045-616 Fax +49 89 549045-11 froeschl@boerse-muenchen.de www.boerse-muenchen.de27.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1056219 27.05.2020