Infineon hat sich am Kapitalmarkt zur Finanzierung der Cypress-Übernahme erneut frisches Geld beschafft. Der Preis für die neuen Anteilscheine liegt bei 19,30 Euro je Stück. Der Schlusskurs im Xetra-Handel lag am Dienstag bei 20,16 Euro. Die Aktie kann sich auch nach der jüngsten Aufwärtsbewegung über dem Platzierungspreis halten.Mit der Ausgabe neuer Aktien seien brutto 1,06 Milliarden Euro erlöst worden, teilte Infineon am späten Dienstagabend mit. Die neuen Aktien waren ausschließlich institutionellen ...

