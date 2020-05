EZB-Präsidentin Christine Lagarde begräbt die Hoffnung auf einen vergleichsweise milden Konjunktureinbruch in der Euro-Zone durch die Corona-Krise. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte in diesem Jahr zwischen acht und zwölf Prozent sinken, sagte die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB) am Mittwoch in Frankfurt bei einer Veranstaltung mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...