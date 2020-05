FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Infineon haben am Mittwoch im starken Dax bis zu 3,8 Prozent verloren. Die zuletzt auf das Niveau von Ende Februar zurückgekehrten Halbleitertitel litten damit unter der Platzierung neuer Aktien zur Finanzierung der Cypress-Übernahme . Das Volumen sei mit gut einer Milliarde vielleicht etwas größer als erwartet gewesen, kommentierten die Commerzbank -Experten. Das Management des Chipkonzern habe sich aber so gleich einen gewissen Finanzpuffer besorgt, was die stärkere Verwässerung kompensiere. Insgesamt halten die Experten die Kapitalmaßnahme nach dem guten Lauf der Aktien für einen klugen Schritt.



Alleine seit dem Zwischentief Mitte des Monats waren Infineon-Papiere um knapp 24 Prozent nach oben gerannt. Seit dem Crash-Tief im März bei 10,132 Euro hatten sie sich gar verdoppelt./ag/fba



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

