Die Wasserstoff-Rallye bei Nel, ITM Power und Co geht zur Wochenmitte weiter. Davon profitiert der E-Mobilität Wasserstoff Index, der erstmals über die Marke von 250 Punkten klettert. In Sachen Förderung von Wasserstoff seitens der Bundesregierung sickern nun erste Pläne durch.Mit einem zehn Milliarden Euro schweren Investitionsprogramm will Bundesforschungsministerin Anja Karliczek innovative Unternehmen sowie Bildungs- und Forschungseinrichtungen in der Corona-Krise unterstützen. Das sogenannte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...