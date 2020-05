Das GBP konnte steigen, da BoE Haldane dem Pfund Unterstützung bot, nachdem er gesagt hatte, dass eine Zinssenkung ins Negative nicht unmittelbar bevorsteht, was den Markt dazu zwang, die Erwartungen an dieser Front zurückzuschrauben, informieren die Analysten der OCBC Bank. Wichtige Zitate "Die Entwicklungen an den Handelsfronten von BoE und Brexit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...