Sowohl die Patienten als auch die Anbieter von Healthcare-Services, Krankenhäuser, Hersteller von medizinischen Geräten und Pharmafirmen, das medizinische Fachpersonal und diverse andere Stakeholder in diesem Ökosystem können von Machine-Learning-getriebenen (ML) Tools profitieren. Von der Messung anatomischer Geometrien bis zur Krebserkennung, in der Radiologie, Chirurgie, Wirkstoffentdeckung und Genomik bieten sich unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten. In diesen Szenarien kann ML eine Steigerung der betrieblichen Effizienz mit extrem positiven Ergebnissen und signifikanten Kostenreduktionen bewirken. ...

