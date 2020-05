FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter aufwärts geht es am Mittwoch mit den europäischen Aktienmärkten. Ein Ende der Rally ist nicht in Sicht, der DAX legt 1,0 Prozent auf 11.622 Zähler zu. Deutlichere Gewinne gibt es bei Einzelwerten. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 1,0 Prozent auf 3.028 Punkte. "Selbst die asiatischen Märkte schauen nun eher auf das Ende des Stillstandes als auf die Hongkong-Krise", sagt ein Händler. Technische Analysten halten ein Lauf des DAX bis in den Bereich um 11.800 für möglich.

Gestützt werden Aktien in Europa von der Fiskal- und Geldpolitik. "Die Märkte setzen darauf, dass die EU-Kommission am Mittwoch Details zu ihrem Wiederaufbauprogramm vorstellt und die EZB dieses mit einer Ausweitung ihres Kaufprogramms unterstützt", so der Händler. Nötig ist ein solches Programm allemal: Denn in Frankreich brach die Wirtschaft erneut so stark ein, dass das Forschungsinstitut Insee nun einen BIP-Einbruch von bis zu 20 Prozent im zweiten Quartal befürchtet.

Hoffen auf EU-Investitionen

Besonders profitieren könnten Technologiewerte von den EU-Plänen. Ein Händler verweist dazu auf die gemeinsame Stellungnahme von DIHK und der französischen Wirtschaftskammer CCI: Sie fordern Industrieprojekte, die Arbeitsplätze schaffen in Bereichen wie künstliche Intelligenz, kritische Rohstoffe oder sauberer Wasserstoff. Viele Unternehmen aus diesem Bereich finden sich im TecDAX. Hier steigen Nordex um 6,3 Prozent. Gewinnmitnahmen drücken Encavis trotz guter Geschäftszahlen um 1,1 Prozent. Der TecDAX liegt gleichwohl im Minus.

Bei Deutsche Bank geht die Erholungsrally mit plus 3,6 Prozent weiter. In der Aktie waren am Vortag Kauf-Optionen an der Terminbörse Eurex in Rekordhöhe nachgefragt worden. Gehandelt wurden Optionen mit sehr optimistischen Basispreisen von bis zu 9 Euro, obwohl die Aktie erst bei 7,77 Euro notiert.

Auch bei den Touristik- und Luftfahrtaktien schießen die Kurse ungebremst nach oben: Tui springen um weitere 26,6 Prozent angesichts der Wiedereröffnung von Reisezielen wie Spanien. Für IAG, die Muttergesellschaft der spanischen Fluglinie Iberia, geht es 5,6 Prozent höher. Lufthansa legen um 2,5 Prozent zu.

Infineon leiden unter einer kleinen Kapitalerhöhung und fallen 1,9 Prozent auf 19,78 Euro. Der Chiphersteller hat neue Aktien zu 19,30 Euro platziert und sich damit einen Bruttoemissionserlös in Höhe von 1,06 Milliarden Euro verschafft. Er soll zur Refinanzierung der Übernahme von Cypress Semiconductor genutzt werden. Das Grundkapital wird durch die neuen Aktien um rund 4 Prozent erhöht. Angesichts des geringen Umfangs der Kapitalerhöhung rechnen Händler damit, dass die Kursverluste schnell aufgeholt werden.

Bewegung bei Nebenwerten

Trotz abgesagter Fusionspläne notieren TAG Immobilien und LEG Immobilien nur mit leichten Kursausschlägen. Die Vorstände beider Unternehmen hatten sich nicht auf ein Umtauschverhältnis einigen können. TAG waren aber bereits am Dienstag abgerutscht und geben nur noch 1,7 Prozent ab. LEG steigen 1,2 Prozent.

Gute Zahlen treiben Aroundtown um 4,1 Prozent nach oben. MLP zeigen sich mit plus 1,3 Prozent, die Aktien des Finanzdienstleisters werden wieder in die DAX-Familie aufgenommen werden und kommen in den SDAX.

