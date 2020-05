Genf (www.anleihencheck.de) - Die beispiellosen Interventionen der Zentralbanken und Regierungen haben nach dem ersten pandemiebedingten Ausverkauf die Märkte stabilisiert, so Yannik Zufferey, CIO Fixed Income bei Lombard Odier Investment Managers.Staatsanleihen, insbesondere in den USA, hätten solide performt, Unternehmensanleihen hätten seit Mitte März wieder zulegen können. In einem höchst ungewöhnlichen Schritt habe die US-Notenbank Federal Reserve (FED) Fallen Angels in ihr Anleihekaufprogramm aufgenommen. Die Experten von Lombard Odier Investment Managers würden glauben, dass Strategien im Crossover-Segment - Anleihen mit einem Rating von BBB bis BB - gut positioniert seien, um von den FED-Käufen und einer möglichen Erholung der Märkte zu profitieren. ...

