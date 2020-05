Hannover (www.anleihencheck.de) - Singapur senkt erneut die Prognose für das Wirtschaftswachstum in 2020, berichten die Analysten der NORD/LB.Nach Angaben des Handelsministeriums erwarte die Regierung nun einen Rückgang des BIP zwischen -7% und -4% (bisher: -1% bis -4%). Dies sei bereits die dritte Senkung in Folge. Die Wirtschaftstätigkeit sei im 1. Quartal um 0,7% im Jahresvergleich und um 4,7% im Vergleich zum Vorquartal gefallen. "Ungeachtet der Herabstufung besteht nach wie vor ein erhebliches Maß an Unsicherheit über die Dauer und schwere des Covid-19-Ausbruchs sowie über den Verlauf der wirtschaftlichen Erholung", habe es vom Handelsministerium weiter geheißen. ...

