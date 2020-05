München / Hamburg (ots) - Der Ökostromanbieter LichtBlick und Wegatech, Anbieter für Systemlösungen aus Photovoltaikanlage, Stromspeicher, Ladesäule und Wärmepumpe, starten eine Kooperation für den Vertrieb der LichtBlick SchwarmBatterie.Das SchwarmBatterie-Konzept von LichtBlick ermöglicht es Besitzern einer Photovoltaikanlage mit Speicher keine Stromkosten mehr zu bezahlen, in dem sie LichtBlick einen Teil ihrer Speicherkapazität zum Ausgleich von Netzschwankungen zur Verfügung stellen. Während LichtBlick als Stromanbieter und Ansprechpartner für die SchwarmBatterie auftritt, kümmert sich Wegatech um die Planung und Installation von Solaranlage und Speicher beim Kunden. Mehr Informationen zum Produkt finden Sie auf der LichtBlick-Website (https://www.lichtblick.de/schwarmenergie/schwarmbatterie/)Die gemeinsame Vision: Hausbesitzer aus eigener Kraft zu 100% erneuerbar machen"LichtBlick ist der ideale Partner für uns, denn wir teilen die Vision Menschen aus eigener Kraft zu einer erneuerbaren und günstigen Stromversorgung zu verhelfen. " äußert sich Karl Dienst, Gründer und CEO von Wegatech erfreut über die Kooperation. Arne Dörschlag, bei LichtBlick verantwortlich für die SchwarmBatterie, ergänzt: "Mit der SchwarmBatterie als Komplettlösung setzen wir diese Vision nun konsequent um. Ökostrom vom eigenen Dach und aus dem Netz, ohne laufende Stromkosten. Dabei denken wir weiter - nicht für die klassische Stromversorgung, sondern auch für den Verkehr (Elektromobilität) und für den Wärmemarkt (elektrische Heizungen wie Wärmepumpen). Wegatech als Systemanbieter für Photovoltaik, Speicher und Wärmepumpen passt daher perfekt in unser Konzept." Während LichtBlick als einer der größten Ökostromanbieter Deutschlands erfahrener Akteur am Strommarkt ist, hat Wegatech Expertise in der Planung von Energiesystemen und kann in großen Teilen Deutschlands Anlagen installieren.Die Beratung der SchwarmBatterie Interessenten durch Wegatech startet ab sofort. Hierbei wird Wegatech die Installation in den Gebieten Bayern, NRW, Hessen, Thüringen und Teile Niedersachsens, Rheinland-Pfalz und Baden-Württembergs übernehmen. Für andere Teile Deutschlands hat LichtBlick weitere Partnerunternehmen.Über LichtBlick - LichtBlick ist Pionier und Marktführer für Ökostrom und Ökogas. LichtBlick beliefert mit rund 1 Million Energieverträgen bundesweit über 1,7 Millionen Menschen in Haushalten und Gewerbe mit sauberer Energie. Das innovative Unternehmen entwickelt Produkte und Dienstleistungen für einen klimaneutralen und nachhaltigen Lebensstil. LichtBlick beschäftigt 500 Mitarbeiter und erzielte 2019 einen Umsatz von rund 700 Millionen Euro. Info: www.lichtblick.de (http://www.lichtblick.de)Über Wegatech - Wegatech plant und installiert Photovoltaikanlagen, Stromspeicher, E-Ladesäulen und Wärmepumpen. Seit 2010 hat Wegatech mehr als 1.000 Projekte realisiert - vom kleinen Einfamilienhaus bis hin zur CO2-neutralen Reihenhaussiedlung. Dabei fährt Wegatech ein digitales Konzept, bei dem die Angebote online erstellt werden. Info: www.wegatech.de (http://www.wegatech.de)Pressekontakt:Nadine Kümpel, Wegatech Greenergy GmbH, Birketweg 31, 80639 München, Tel: 0221 / 986524-93, E-Mail: Nadine.kuempel@wegatech.deVolker Walzer, Pressesprecher, LichtBlick SE, Zirkusweg 6, 20359Hamburg, Tel: 040 / 6360-1260, E-Mail: volker.walzer@lichtblick.deLichtBlick auf Twitter: @lichtblick_deOriginal-Content von: LichtBlick SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22265/4607244