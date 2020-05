FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem Kurssprung von gut 10 Prozent auf 8,40 Euro hat die Bodenbildung von Nordex am Mittwoch Formen angenommen. Den Papieren des Herstellers von Windkraftanlagen fehlen nur noch wenige Cent bis zu ihrem bisherigem Erholungshoch vom Corona-Crash auf 5,55 Euro Mitte März.



Für Schwung sorgte zur Wochenmitte die Kaufempfehlung des Jefferies-Analysten Constantin Hesse mit einem Kursziel von 12 Euro. Mit 13 Euro war in den vergangenen Wochen nur die Commerzbank noch optimistischer.



Hesse setzt auf einen "Wind of change" durch die neue, profitablere Delta-4000-Baureihe. Sie werde dem Unternehmen bei ohnehin hoher Nachfrage nach Erneuerbaren Energien einen soliden Auftragseingang bescheren und die Profitabilität steigern, so Hesse. Der Bewertungsabschlag der Papiere zum Schnitt der vergangenen drei Jahre sei nicht gerechtfertigt./ag/fba

