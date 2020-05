Der Aktienmarkt zeigt sich ausgesprochen lebendig. Jüngst haben die Bullen wieder einen Akzent gesetzt und die Indizes nach oben geschoben. Gute Nachrichten also für unsere zahlreichen neuen Investments, die wir in den vergangenen Wochen in unsere Empfehlungsliste aufgenommen haben. Wir nutzen die Gelegenheit, um Absicherungs-Limits einzubauen, Kursziele auszugeben und Einschätzungen zu aktualisieren.

ISIN: LU0488317701, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, US2605661048, US6311011026, DE0007203275, XC0009699965, US0304201033, DE000PSM7770, US7427181091, US0231351067

