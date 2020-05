Der starke Kursrückschlag macht einen Aufstieg von Prosus in den Euro-Stoxx-50 im Juni zunehmend unwahrscheinlich. Am Mittwoch verlieren die Aktien des niederländisch-südafrikanischen Unternehmens weitere 4,8 Prozent, "vermutlich wegen der Abhängigkeit von der Entwicklung in China", wie ein Händler sagt. Prosus hat dort unter anderem Tencent an die Börse gebracht. Der Kursrückschlag der vergangenen Handelstage summiert sich nun schon auf mehr als 12 Prozent - gegen den festen euroäischen Gesamtmarkt.

Damit fallen Prosus voraussichtllich aus den Plätzen für einen Aufstieg im Juni heraus. Damit dürfte die Societe Generale ihren Platz in dem europäischen Blue-Chip-Index behaupten.

Der Aufstieg der Aktien der Investmentgesellschaft Prosus in den Euro-Stoxx-50 dürfte nun Richtung September vertagt werden. Bei der dann stattfindenden Überprüfung der Indizes ist der Aufstieg deutlich leichter zu schaffen als im Juni oder auch im Dezember und März. Denn Änderungen im Euro-Stoxx-50 wie auch im DAX finden außerhalb dieses September-Termins nur zu besonders strengen Kriterien statt.

