Der Sanierungsspezialist ist hauptsächlich in der "Old Economy" unterwegs. Die gilt nicht als besonders sexy. Der Kurs hat sich seit Anfang 2018 in etwa halbiert. Aktuell 9,87 Euro. Wir sprechen mit Johannes Laumann. Der Chief Investment Officer sieht in der Corona-Krise vor allem gute Kaufgelegenheiten. Im laufenden Turnus kündigte Mutares drei weitere Übernahmen an. Die Münchener übernehmen 80% ...

