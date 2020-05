Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Aufgrund der düsteren wirtschaftlichen Aussichten in der Corona-Krise mussten die Banken im Auftaktquartal 2020 erhebliche Rückstellungen für Kreditrisiken bilden, berichten die Analysten der Helaba.Nach geltender Rechnungslegung seien dabei zu erwartende Verluste zu zeigen. Die EZB-Aufsicht andererseits habe dazu aufgerufen, prozyklische Annahmen in den Modellen zur Bewertung von Kreditrückstellungen während der Krise zu vermeiden. Die Banken hätten dies recht unterschiedlich ausgelegt: Während einige Häuser sehr konservativ bereits im 1. Quartal hohe Corona-bedingte Rückstellungen up-front verbucht hätten, dürften sich bei anderen Banken die Risikokosten über mehrere Quartale verteilen. Zumindest verfügen alle von uns beobachteten Institute, nicht zuletzt dank der jüngsten regulatorischen Erleichterungen, über gute Eigenkapitalpuffer zur Kompensation der Krisen-Belastungen, so die Analysten der Helaba. (27.05.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...