London (www.anleihencheck.de) - 2020 ist ein besonderes Jahr für Investoren, so Lidia Treiber, Director, Research von WisdomTreeEin durch Covid-19 verursachter weltweiter Lockdown und ein darauf folgender Marktcrash hätten die Weltwirtschaft verändert. In den Monaten nach dem Crash hätten sich die Anleger auf Risikoassets konzentriert, um unterbewertete Wachstumschancen zu nutzen. Einige Branchen seien hart getroffen worden, einige hätten den Sturm überstanden oder sich sogar gut entwickelt. Noch bis in den Januar hinein sei schwer vorhersehbar gewesen, wie dramatisch betroffen aufstrebende Industrien sein würden. ...

