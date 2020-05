Polen erwartet, dass Russland auch nach dem Auslaufen des Transitvertrages in der vergangenen Woche seine Gaslieferungen nach Westeuropa und hier insbesondere nach Deutschland aufrechterhalten wird.Dies dürfte zum einen an den Verzögerungen beim Bau der Nord-Stream-2-Pipeline, liegen, welcher scharfer politischer Gegenwind vor allem aus den USA entgegenweht.Der Gas-Transitvertrag zwischen Polen und Russland datiert zurück in die 90er Jahre. Er lief am 17.05.2020 aus, denn Polen passte seine Gesetzgebung zur Energieregulierung den EU-Regeln an. Zudem verfolgt die EU das Ziel, ihre Energieabhängigkeit von Russland zu verringern. Insbesondere Polen strebt aus historischen Gründen eine Verringerung der Energieabhängigkeit von Russland an. Nicht zuletzt aus diesem Grund war Polen eines der ersten osteuropäischen Länder, die aus den USA flüssiges Erdgas (LNG = Liquified Natural Gas) beziehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...