Tesla hat überraschend die Preise seiner Modelle gesenkt - abhängig von Land und Baureihe teils massiv. Von den Preissenkungen betroffen sind alle Tesla-Modelle mit Ausnahme des neuen Model Y. In den USA wird auch das Model 3 rund 2.000 Dollar günstiger. Die größten Senkungen in Deutschland gibt es beim Model S und Model X, aber auch das Model 3 wird etwas günstiger. In der Version "Maximale Reichweite" ...

