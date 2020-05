Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Berlin (pta022/27.05.2020/11:40) - Die Gesellschaft hat heute eine Absichtserklärung mit der Crush Global LLC als auch mit der CBD Shop Corporate LLC (beide Louisville, Kentucky) über den jeweiligen Erwerb der Anteile des Mehrheitsge-sell¬schafters unterzeichnet.



Crush Global ist ein internetbasierter Großhändler für CBD-Produkte (www.promoter.crushglobal.com), CBD Shop Corporate (www.totalcbdshop.com) betreibt gegenwärtig 5 stationäre CBD-Stores und plant weiteres Wachstum durch eine Ausweitung des Franchisemodells.



Beide Gesellschaften haben 2019 kumuliert bereits etwa 1 Mio. USD Umsatz erwirtschaften können und wachsen 2020 weiter.



Der Erwerb steht unter dem Vorbehalt des Wirksamwerdens der Beschlussfassungen, die Gegenstand der für den 29.Juni 2020 einberufenen außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft sind und einer positiven Due Diligence.



"Die Absichtserklärungen mit Crush Global und CBD Shop stellen den Anfang unserer operativen Neu-ausrichtung dar", sagt Vorstand Roland Pfaus und betont, dass der Vollzug des Erwerbs unter den oben genannten Voraussetzungen und der Zustimmung der jeweiligen Gremien steht.



Weitere Akquisitionen befinden sich aktuell in Verhandlungen. Ziele sind dabei auch deutsche Gesellschaften aus dem CBD-Sektor, die ebenfalls bereits Umsätze in siebenstelligem Umfang aufweisen.



(Ende)



Aussender: CLOCKCHAIN AG Adresse: Rungestr. 9, 10179 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Roland Pfaus Tel.: +49 30 2084 988 26 E-Mail: info@clockchain-ag.de Website: www.clockchain-ag.com



ISIN(s): DE000A14KN47 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1590572400687



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 27, 2020 05:40 ET (09:40 GMT)





