Die Hoffnung auf eine schnelle Erholung aus der Corona-Krise und auf Konjunkturprogramme in Deutschland sowie Frankreich geben am Mittwoch den Auto-Aktien kräftig Auftrieb. Ein Autobauer ragt dabei mit einem Kurspplus von 8,6 Prozent deutlich heraus: Daimler.Die Autobranche kann im positiven Gesamtmarkt richtig aufdrehen. Kein Wunder, denn Frankreich will seine Autobranche mit einem Hilfspaket von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...