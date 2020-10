Die Aktie von AT&T (WKN: A0HL9Z) ist eigentlich mal ein beliebter Dividendenaristokrat gewesen. Der Name der Aktie stand für hohe Dividendenrenditen und über drei Jahrzehnte mit stets zumindest moderat wachsenden Ausschüttungen. Ein bei Dividendenjägern und Ruheständlern potenziell beliebter und konservativer Mix. Seit dem Corona-Crash kam die Aktie allerdings nicht wieder in die Gänge. Sogar ganz im Gegenteil: Zuletzt hat die Aktie von AT&T stets munter weiter an Börsenwert verloren. Sogar ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...