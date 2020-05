KST Beteiligungs AG erwirbt 350.000 eigene Aktien und beschließt gleichzeitig den Einzug von insgesamt 500.000 eigenen AktienDGAP-Ad-hoc: KST Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf KST Beteiligungs AG erwirbt 350.000 eigene Aktien und beschließt gleichzeitig den Einzug von insgesamt 500.000 eigenen Aktien27.05.2020 / 12:27 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die KST Beteiligungs AG hat heute unter Ausnutzung der von der Hauptversammlung der Gesellschaft erteilten Ermächtigung den Erwerb von 350.000 eigenen Aktien, die von einem institutionellen Investor veräußert werden, zum Preis von EUR 1,42 pro Aktie vereinbart. Der aktuelle innere Wert pro Aktie der KST Beteiligungs AG liegt bei ca. EUR 1,51.Die KST Beteiligungs AG hat in diesem Zusammenhang heute ebenfalls beschlossen, unmittelbar nach Abwicklung dieser Transaktion insgesamt 500.000 eigene Aktien einzuziehen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird damit auf EUR 5.000.000 (zuvor EUR 5.500.000) reduziert.Kontakt IR PR und mitteilende Person: Reinhard Voss VorstandDisclaimer: Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der KST Beteiligungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der KST Beteiligungs AG dar.Impressum: KST Beteiligungs AG Dammstraße 5 71120 Grafenau Tel.: 07033-4060078 Fax: 07033-4060079Amtsgericht Stuttgart, HRB 19241 Steuer-Nummer 99122/02162 FA Stuttgart-Körperschaften Vorstand: Reinhard Voss Aufsichtsratsvors.: Martin Schmitt27.05.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: KST Beteiligungs AG Dammstraße 5 71120 Grafenau Deutschland Telefon: +49 7033 40600 78 Fax: +49 7033 40600 79 E-Mail: info@kst-ag.de Internet: www.kst-ag.de ISIN: DE000A161309 WKN: A16130 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1056325Ende der Mitteilung DGAP News-Service1056325 27.05.2020 CET/CEST