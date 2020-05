Wir wollen in Silber aktuell kein unnötiges Risiko mehr eingehen und ziehen unseren Stopp auf den Einstieg und damit jegliches Risiko aus der Position. Dazu haben wir heute morgen eine Kurznachricht an unsere Abonnenten verschickt. Wie kann es weitergehen? Unser Rohstoff-Trading Seit gestern können die Bullen Silber wieder kurz vor die $18 Marke befördern. Sollten wir ein neues Hoch ausbauen, aktiviert sich unsere Alternative, und es besteht weiteres Aufwärtspotenzial bis in die $20 Region. Unser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...