freenet AG: Aktionäre der freenet Group beschließen mit deutlicher Mehrheit die Aussetzung der Dividende für das Geschäftsjahr 2019DGAP-News: freenet AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung freenet AG: Aktionäre der freenet Group beschließen mit deutlicher Mehrheit die Aussetzung der Dividende für das Geschäftsjahr 201927.05.2020 / 12:46 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Aktionäre der freenet Group beschließen mit deutlicher Mehrheit die Aussetzung der Dividende für das Geschäftsjahr 2019- Alle übrigen Tagesordnungspunkte ebenfalls mit eindeutiger Mehrheit von der Hauptversammlung angenommenBüdelsdorf, 27. Mai 2020 - Die Aktionäre der freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] sind bei der ordentlichen Hauptversammlung allen von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Tagesordnungspunkten gefolgt und haben diese mit den erforderlichen Mehrheiten beschlossen. Insgesamt waren 49,66 Prozent des eingetragenen Grundkapitals auf der virtuellen Hauptversammlung vertreten.Auch der Vorschlag der Verwaltung, die Dividende für das Geschäftsjahr 2019 auszusetzen bzw. lediglich den gesetzlich verpflichtenden Mindestbetrag von 0,04 Euro je dividendenberechtigter Aktie zu zahlen, wurde mit einer Mehrheit von 94,74 Prozent verabschiedet. Der Telekommunikationsanbieter verwies bei seinem Vorschlag vom 3. Mai 2020 auf die noch nicht absehbaren Auswirkungen der Coronavirus-Krise auf den Finanzsektor und der damit möglicherweise herausfordernden Refinanzierung von zwei Schuldscheinen in Höhe von 700 Millionen Euro im Herbst 2020 bzw. Frühjahr 2021. Die Verwaltung begrüßt die Unterstützung der Aktionäre, die damit einen wichtigen Beitrag zur finanziellen Stabilität und Flexibilität der Gruppe leisten.Unter www.freenet-group.de/investor-relations/hauptversammlung stehen in Kürze weitere Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung 2020 mit den detaillierten Abstimmungsergebnissen zur Verfügung.Kontakt:Investor Relations freenet Group Tel.: +49 (0) 40 / 513 06 778 E-Mail: ir@freenet.ag https://www.freenet-group.de27.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.