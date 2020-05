FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mainfirst hat Daimler mit "Buy" und einem Kursziel von 42 Euro in die Bewertung aufgenommen. Nach drei Gewinnwarnungen liege der schwäbische Autobauer in der Gunst der Anleger weit hinten, schrieb Analyst Alexander Wahl in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Aktie sprächen aber die historisch günstige Bewertung, der branchenbeste Produktzyklus 2020 bis 2022 und die niedrigsten Refinanzierungskosten nach BMW./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2020 / 11:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



DE0007100000

