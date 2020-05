HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kion auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Philippe Lorrain und seine Kollegen hoben die Aktie des Gabelstaplerherstellers in einer am Mittwoch vorliegenden Strategiestudie auf eine Liste der "Top Picks" unter den Papieren mit hohem Börsenwert. Insgesamt zeigten sich die Experten jetzt zuversichtlicher als noch vor einigen Wochen. Leichtere Auswirkungen der Corona-Pandemie dürften bei Kion zwar auch 2021 noch spürbar sein, dies sei im Kurs aber schon eingepreist./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2020 / 12:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE000KGX8881

