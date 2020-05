Der Automobil-Hersteller Daimler will sich am chinesischen Batterieproduzenten Farasis Energy beteiligen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Das Investment soll im Rahmen des geplanten Börsengangs von Farasis Energy erfolgen. Ein guter Deal für Daimler?Daimler will umgerechnet rund 438 Millionen Euro in Farasis Energy stecken. Das Investment wird im Rahmen des geplanten Börsengangs von Farasis im zweiten Halbjahr erfolgen. Wieviel Prozent Daimler dafür an Farasis erhalten wird, ist nicht ...

