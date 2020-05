HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eon von 9,40 auf 10,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Energiekonzern sei dank struktureller Wachstumschancen, potenzieller Synergieeffekte und einer weitgehenden Unabhängigkeit von der Coronakrise ein attraktives Unternehmen, schrieb Analyst Andrew Fisher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sei das Aufwärtspotenzial der Papiere nur begrenzt, wenngleich das Kursziel aufgrund des in die Zukunft verschobenen Bewertungshorizonts steige./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2020 / 15:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ENAG999

