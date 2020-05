Die Aktie von GR Silver Mining hat jüngst ein neues Allzeithoch markiert und tankt nun Kraft für den nächsten Anstieg. Dabei stehen die nächsten Kurs-Katalysatoren schon bereit. Und auch der Silberpreis dürfte mitspielen.

Gute Unternehmensnachrichten, gutes Marktumfeld

Gute Nachrichten präsentierte GR Silver Mining ( (0,39 CAD | 0,30 Euro; CA36258E1025) in diesem Jahr zuhauf. Erst erwarb man die Plomosas-Mine von First Majestic Silver und konnte den Verkäufer auch noch als Großaktionär für sich gewinnen (siehe hier). Dann lieferte man sowohl vom Neuerwerb als auch vom benachbarten Projekt San Marcial gute Bohrergebnisse in Serie ab. Nun wartet der Markt gespannt auf den Abschluss des jüngst vereinbarten Bought Deals, dessen Volumen man aufgrund des hohen Interesses zweimal auf am Ende 8,1 Mio. Dollar erhöhen konnte (siehe hier). Die Investoren scheinen also auf Silberexplorer heiß zu sein. Dazu beigetragen hat aber auch das gute Marktumfeld. In Mexiko, dem größten Silberproduzenten der Welt, wurde faktisch mehr als 6 Wochen lang wegen der Beschränkungen in Folge der Corona-Pandemie nichts produziert, das Angebot wurde also reduziert. Aktuell entwickelt sich das Land auch noch zu einem der Hot Spots der Pandemie. Der Silberpreis konnte zuletzt bis auf 17 Dollar je Unze zulegen. ...

