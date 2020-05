Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die hohe Unsicherheit hinsichtlich der volkswirtschaftlichen Perspektiven hat sich nach Aussage von Bankenaufsichtschef Andrea Enria deutlich auf einige Kennzahlen in den Erstquartalsberichten der Banken des Euroraums ausgewirkt. Enria, Chef der bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelten Bankenaufsicht SSM, wies in einer Veranstaltung des internationalen Bankenverbands IIF darauf hin, dass diese Unsicherheit zu recht unterschiedlichen Angaben in Bezug auf Eigenkapitalquoten und zu erwartende Verluste geführt habe.

So mussten die Banken in ihren Berichten für das erste Quartal erstmals gemäß der Richtlinie IFRS9 erwartete Verluste bilanzieren. "Die Anwendung dieser Prinzipien begann unglücklicherweise in einem Moment großer Unsicherheit über den tatsächlichen Wirtschaftsausblick, und das hat zu sehr unterschiedlichen Annahmen durch die Banken in ihren Zahlen für das erste Quartal geführt", sagte Enria.

Er hoffe, dass es bei den Zweitquartalszahlen in diesem Punkt eine größere Konvergenz geben werde, weil die im Juni anstehende EZB-Stabsprojektionen einen Ankerpunkt für die Erwartungen der Banken bilden könnten.

Unterschiede gab es laut Enria auch bei der geplanten Inanspruchnahme von Eigenkapitalpuffern, die die Aufseher den Banken explizit nahegelegt hatten, damit diese ihre Kreditvergabe ausweiten könnten. "Die Banken gehen überwiegend davon aus, dass sie die Puffer bis Ende des Jahres nicht nutzen müssen", sagte Enria. Nur eine Handvoll Institute werde die Puffer nach eigener Aussage "leicht nutzen".

"Die Ergebnisse hängen natürlich auch davon ab, welche Szenarien die Banken ihren Schätzungen zugrunde gelegt haben", sagte Enria. Auch spiele dabei wohl die "Mentalität" der Bank eine Rolle. "Banken und vor allem ihre CFOs könnten besorgt sein, dass sie als erste diese Puffer in Anspruch nehmen oder dass sie sich in dieser Hinsicht von ihren Konkurrenten unterscheiden", sagte Enria. Jedenfalls ließe sich so ein gewisses Zögern der Institute erklären, die Puffer zu nutzen.

Hinsichtlich des Verbots von Dividendenzahlungen sagte Enria, dieses sei ein außergewöhnliches Instrument für außergewöhnliche Zeiten. Bedauerlicherweise werde dieses Instrument nicht weltweit angewandt.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2020 08:16 ET (12:16 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.