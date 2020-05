Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag weiterhin mit deutlichen Zuwächsen präsentiert. Der österreichische Leitindex ATX legte bis etwa 14.00 Uhr um 2,02 Prozent auf 2.259,63 Punkte zu. In einem starken europäischen Börsenumfeld steht der heimischen Markt bereits vor seinem viertem klaren Gewinntag in Folge.Im weiteren Verlauf könnte nun die Stimmung an der Wall Street Handelsimpulse liefern. ...

