Die Firma Jefferies hat bekannt gegeben, dass sie heute ihren Global Coronavirus Relief Charity Day veranstaltet. Das Unternehmen und seine Mitarbeiter werden globale Wohltätigkeitsorganisationen und Hilfsaktionen unterstützen, um denen zu helfen, die unter den schweren Auswirkungen der globalen Coronavirus-Pandemie leiden. Investoren auf der ganzen Welt haben die Möglichkeit, sich diesen Bemühungen anzuschließen, indem sie Geschäfte über Jefferies abwickeln. Jefferies widmet diese gesamte Aktion Peg Broadbent, dem verstorbenen CFO des Unternehmens, der dieser schweren Erkrankung zum Opfer gefallen ist.

Wie bereits angekündigt, wird Jefferies seine Nettokommissionen aus dem Handel am heutigen Mittwoch, dem 27. Mai, für sämtliche globalen Transaktionen mit Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und Devisen der Kunden des Unternehmens für die Coronavirus-Hilfe spenden. Darüber hinaus wird Jefferies als Firma eine Million US-Dollar direkt spenden, und alle 3.822 Mitarbeiter weltweit erhalten die Möglichkeit, ebenfalls für diesen Zweck zu spenden. Diese Beiträge werden einer Reihe von Wohltätigkeitsorganisationen zugute kommen, die an vorderster Front gegen die anhaltende Pandemie kämpfen und dringend benötigte Hilfe für die Betroffenen leisten. Unsere Freunde und Partner, die gemeinsam mit uns spenden möchten, um diese Initiative zu Ehren Pegs zu unterstützen, wenden sich bitte an Richard Khaleel (Telefonnummer und E-Mail siehe unten). Wir werden Ihre Spende koordinieren und gewährleisten, dass sie in Ihrem Namen einer unserer ausgewählten Wohltätigkeitsorganisationen korrekt gutgeschrieben wird.

Rich Handler, CEO, und Brian Friedman, Präsident von Jefferies, kommentierten: "Wir alle bei Jefferies sind persönlich tief erschüttert über den Verlust unseres Freundes und langjährigen Kollegen Peg Broadbent durch das Coronavirus, und wir sind sehr besorgt angesichts der hohen Zahl an Todesopfern und der globalen Auswirkungen dieser Pandemie. Wir widmen Peg diesen Global Charity Day und ermutigen unsere weltweiten Mitarbeiter und Kunden, sich unserer Initiative anzuschließen, um den Betroffenen zu helfen."

Jefferies Group LLC ist das größte unabhängige globale Investmentbanking-Unternehmen mit umfassendem Service, hat seinen Hauptsitz in den USA und betreut Kunden seit fast 60 Jahren. Jefferies ist ein führender Anbieter von Analysen, Expertise und Transaktionsabwicklung für Investoren, Unternehmen und Regierungen. Unser Unternehmen bietet eine große Bandbreite an Investmentbanking-, Beratungs-, Verkaufs- und Handels-, Research- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen für alle Produktsegmente in Nord-, Mittel- und Südamerika, Europa und Asien. Jefferies Group LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Jefferies Financial Group Inc. (NYSE: JEF), eines diversifizierten Finanzdienstleistungsunternehmens.

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem Ansprechpartner bei Jefferies.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200527005545/de/

Contacts:

Medienanfragen:

Richard Khaleel, +1 212 284 2556, rkhaleel@jefferies.com