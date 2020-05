Roche hat mit seinem Augenimplantat-System in einer Phase-3-Studie die gesteckten Ziele erreicht. Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, handelt es sich dabei um ein permanentes, nachfüllbares Augenimplantat von etwa der Größe eines Reiskorns, das über einen Zeitraum von Monaten kontinuierlich eine individuell angepasste Formulierung des Arzneistoffes Ranibizumab (PDS) abgibt.Getestet wurde dieses System bei Menschen, die an sogenannter neovaskulärer oder "feuchter" altersbedingter Makuladegeneration ...

Den vollständigen Artikel lesen ...