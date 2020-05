Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Am deutschen Markt hält die Euphorie weiter an. Dax erobert 11.600 Punkte zurück. Erholungsrallye scheint in voller Fahrt zu sein. Weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen und die Nachfrage nach konjunkturabhängigen Aktien zeigen Zukunfts-Optimismus. Die Expertin Petra von Kerssenbrock von der Commerzbank analysiert den Deutschen Leitindex kurz-, mittel- und langfristig unter charttechnischen Gesichtspunkten. Außerdem erklärt sie, auf welche Kursmarken es jetzt ankommt.