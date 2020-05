Versammlung wird am 26. Juni 2020 in geschlossener Sitzung abgehalten

Live-Webcast der Aktionärsversammlung

Vorbereitungsunterlagen für Aktionärsversammlung verfügbar

LYON, Frankreich, May 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ERYTECH Pharma (Euronext Paris und Nasdaq: ERYP), ein klinisch forschendes biopharmazeutisches Unternehmen, das innovative Therapien entwickelt, indem es Wirkstoffe in roten Blutkörperchen einkapselt, gibt bekannt, dass es seine Aktionärsversammlung am Freitag, den 26. Juni 2020, um 14:00 Uhr MESZ in französischer Sprache und in geschlossener Sitzung abhalten wird. Entsprechende Detailinformationen werden ebenfalls bereitgestellt.

In Übereinstimmung mit der neuesten französischen Gesetzgebung1 und gemäß den Empfehlungen der französischen Finanzmarktbehörde (Autorité des Marchés Financiers oder AMF) gibt Erytech bekannt, dass seine jährliche ordentliche und außerordentliche Aktionärsversammlung am 26. Juni 2020 um 14:00 Uhr (Pariser Zeit) in geschlossener Sitzung und ohne die persönliche Anwesenheit von Aktionären stattfinden wird. Bitte beachten Sie, dass die AMF Aktionäre ausdrücklich dazu aufruft, ihr Stimmrecht durch Fernabstimmung auszuüben, da das Stimmrecht ein grundlegendes Vorrecht eines jeden Aktionärs ist. Im Rahmen der Fernabstimmung müsse alle Stimmen bereits vor der Aktionärsversammlung abgegeben werden.

Abstimmungsverfahren

Voraussetzungen für eine gültige Stimmabgabe:

Aktionäre mit Namensaktien: Eingetragene Aktionäre senden ihr ausgefülltes und unterzeichnetes Briefabstimmungs- oder Stimmrechtvollmachtformular unter Verwendung des vorfrankierten Umschlags, der mit der Einladung zur Versammlung bereitgestellt wird, an die folgende Adresse: Société Générale Securities Services, Service des Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03.



Eingetragene Aktionäre senden ihr ausgefülltes und unterzeichnetes Briefabstimmungs- oder Stimmrechtvollmachtformular unter Verwendung des vorfrankierten Umschlags, der mit der Einladung zur Versammlung bereitgestellt wird, an die folgende Adresse: Société Générale Securities Services, Service des Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03. Aktionäre mit Inhaberaktien: Aktionäre mit Inhaberaktien senden ihr einzelnes ausgefülltes und unterzeichnetes Briefabstimmungs- oder Stimmrechtvollmachtformular per Post an den autorisierten Finanzintermediär, der ihr Wertpapierdepot verwaltet. Der Finanzintermediär bestätigt, dass der Einsender Aktionär ist, und sendet das Formular an die Société Générale Securities Services zurück.

Diese Dokumente müssen bis zum 23. Juni 2020 bei uns eingehen.

Falls einer natürlichen oder juristischen Person eine Stimmrechtvollmacht erteilt wird, sendet der Bevollmächtigte die Stimmanweisung per E-Mail unter Verwendung der folgenden Andresse an die Société Générale: assemblees.generales@sgss.socgen.com . Einsendeschluss ist der 22. Juni 2020 (es gilt das Eingangsdatum).

Die Aktionärsversammlung wird in geschlossener Sitzung ohne persönliche Anwesenheit der Aktionäre abgehalten

Es werden alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen, damit die Aktionärsversammlung in der aktuellen Gesundheitssituation reibungslos abgehalten werden kann:

Aktionäre können die Aktionärsversammlung live in einer Webkonferenz verfolgen. Diese kann über den folgenden Link aufgerufen werden: https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=FD05909A-415A-4370-886C-15976ECA1B60&LangLocaleID=1036 (https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=FD05909A-415A-4370-886C-15976ECA1B60&LangLocaleID=1036)



verfolgen. Diese kann über den folgenden Link aufgerufen werden: (https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=FD05909A-415A-4370-886C-15976ECA1B60&LangLocaleID=1036) Fragen sind schriftlichen einzureichen: Da die Aktionäre während der Aktionärsversammlung keine Möglichkeit haben werden, Fragen zu stellen, empfiehlt Erytech, Fragen schriftlich bei der registrierten Niederlassung einzureichen, entweder per Einschreiben mit Rückschein an den Vorstandsvorsitzenden oder per E-Mail an legal@erytech.com. Die Fragen müssen spätestens am vierten Werktag vor der Aktionärsversammlung (d. h. bis zum 22. Juni 2020) eingehen. Angesichts der außergewöhnlichen Umstände bittet das Unternehmen die Aktionäre, ihre Fragen nach Möglichkeit per E-Mail zu senden und ein Zertifikat anzuhängen, das belegt, dass sie Aktien von Erytech besitzen.

Verfügbare Dokumente für die Aktionärsversammlung

Die Einberufung der Aktionärsversammlung, einschließlich der Tagesordnung und der Beschlussvorlagen sowie wichtiger Detailinformationen für die Teilnahme an und die Abstimmung bei der Aktionärsversammlung, wurde am 20. Mai 2020 im französischen Bulletin des Annonces Légales Obligatoires Nr. 61 veröffentlicht.

Aktionäre haben gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften Zugriff auf die Vorbereitungsunterlagen und Informationsdokumente für die Aktionärsversammlung. Diese können außerdem auf der Website des Unternehmens unter folgender Adresse abgerufen werden: https://investors.erytech.com/general-meeting

Informationen zu ERYTECH und Eryaspase: www.erytech.com

ERYTECH ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das klinische Studien zu verschiedenen Arzneimitteln durchführt und innovative Erythrozyten-basierte Therapeutika für schwere Krebserkrankungen und seltene Krankheiten entwickelt. Aufbauend auf seiner proprietären ERYCAPS-Plattform, die eine neuartige Technologie zur Kapselung von Wirkstoffen in Erythrozyten nutzt, entwickelt ERYTECH eine Reihe von Produktkandidaten für Patienten mit einem hohen, nicht gedeckten medizinischen Bedarf. Der Hauptschwerpunkt von ERYTECH liegt auf der Entwicklung von Produktkandidaten, die auf den veränderten Stoffwechsel von Krebszellen abzielen, indem sie den Krebszellen die für ihr Wachstum und Überleben notwendigen Aminosäuren entziehen.

Der führende Produktkandidat des Unternehmens, Eryaspase, besteht aus in Spender-Erythrozyten gekapselter L-Asparaginase und zielt auf den veränderten Asparagin- und Glutaminmetabolismus der Krebszelle ab. Eryaspase befindet sich in Phase 3 der klinischen Entwicklung als Zweitlinientherapie bei Pankreaskrebs und in Phase 2 der klinischen Entwicklung als Erstlinientherapie beim dreifach-negativen Mammakarzinom. In den nordischen Staaten Europas wird derzeit eine vom Prüfarzt gesponserte Studie in Phase 2 zur Entwicklung als Zweitlinientherapie bei akuter lymphoblastischer Leukämie durchgeführt.

ERYTECH stellt seine Produktkandidaten für die Behandlung von Patienten in Europa an seinem GMP-zertifizierten Produktionsstandort im französischen Lyon und für Patienten in den USA an seinem GMP-zertifizierten Produktionsstandort in Princeton, New Jersey, USA her.

ERYTECH ist auf dem Nasdaq Global Select Market in den USA (Ticker: ERYP) und auf dem von Euronext regulierten Markt in Paris (ISIN-Code: FR0011471135, Ticker: ERYP) gelistet. ERYTECH ist Teil der folgenden Indizes: CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 und Next Biotech.

ANSPRECHPARTNER

ERYTECH

Eric Soyer

CFO & COO LifeSci Advisors, LLC

Investor Relations

Corey Davis, Ph.D. NewCap

Mathilde Bohin /

Louis-Victor Delouvrier

Investor Relations

Nicolas Merigeau

Media Relations +33 4 78 74 44 38

investors@ERYTECH.com (mailto:investors@ERYTECH.com) +1 (212) 915 - 2577

cdavis@lifesciadvisors.com (mailto:cdavis@lifesciadvisors.com) +33 1 44 71 94 94

ERYTECH@newcap.eu (mailto:ERYTECH@newcap.eu)

1Gesetzgebung vom 23. März 2020 als Reaktion auf COVID-19 und Dekret vom 25. März 2020