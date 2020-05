Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) - ActLight, das Schweizer Technologieunternehmen, bekannt für seine Fotodioden mit erstklassigen Signal-Noise Ratio, gab heute bekannt, dass es einen Dienstleistungsvertrag auf der Grundlage seiner Single-Photon-Empfindlichkeitstechnologie mit einem führenden Unternehmen auf dem Sensormarkt unterzeichnet hat.Auch wenn die Bedingungen der Vereinbarung nicht offengelegt werden können, freuen wir uns sehr, dass wir für unsere innovative Single-Photon-Empfindlichkeits-Technologie einen führenden Akteur auf dem Gebiet der Sensoren gewinnen konnten", sagte Maxim Gureev, Chief Technology Officer bei ActLight. Die Einführung von Single Photon Avalanche Diode (SPAD) Arrays in 3D-Sensorchips nimmt schnell zu. Dank der Zusammenarbeit mit unserem Kunden wird die Präzision der 3D-Sensorik in Anwendungen wie Smartphones, Autos und intelligenten Robotern substantiell verbessert. Unser talentiertes Team von Ingenieuren arbeitet bereits intensiv an der Umsetzung", sagte Maxim Gureev, Chief Technology Officer bei ActLight.Über ActLight: ActLight SA, das 2011 gegründete Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, konzentriert sich auf CMOS-Photonik und lizenziert seine IP an ihre Kunden.ActLight's patentierte CMOS-basierte Photonik-Technologie ermöglicht eine wesentliche Verbesserung der Effizienz und Genauigkeit verschiedener Lichtsensoranwendungen, wie z.B. Time-Of-Flight (TOF)-basierte Entfernungsmesser, Vitalparameterüberwachung, 3D/2D-Kameras und vieles mehr.ActLight ist im Internet of Things (IoT)-Markt tätig, mit den Schwerpunkten mobile und tragbare Geräte, Gesundheitswesen/Medizintechnik, autonomes Fahren, Drohnen und Robotik.Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter info@act-light.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1173354/Single_Photon_Sensitivity_technology.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/886177/ActLight_Logo.jpgKontakt:Pressekontakt:oder kontaktieren Sie Roberto Magnifico+41792108313magnifico@act-light.comOriginal-Content von: ActLight SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100056238/100848475