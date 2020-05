DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG mit zunächst erfolgreichem Start ins Geschäftsjahr 2020DGAP-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartalsergebnis DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG mit zunächst erfolgreichem Start ins Geschäftsjahr 202027.05.2020 / 15:07 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Corporate NewsDEAG mit zunächst erfolgreichem Start ins Geschäftsjahr 2020- Q1 Konzernumsatz und EBITDA leicht über Vorjahresniveau- Pandemiebedingter Umsatz- und Ergebnisrückgang für das Gesamtjahr 2020 prognostiziert- Konzern sieht sich durch ausreichend Liquiditätsreserven und striktes Kostenmanagement für länger anhaltende Einschränkungen gerüstet, starkes 4. Quartal erwartetBerlin, 27. Mai 2020 - Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (Prime Standard, ISIN: DE000A0Z23G6, Börsenkürzel: LOUD, "DEAG") kann über ein stabiles und profitables 1. Quartal 2020 berichten. Der Konzernumsatz lag mit 26,2 Mio. Euro 3 % über den Erlösen des Vorjahres (25,5 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wurde im Berichtszeitraum mit einem Plus von 20 % mit 1,2 Mio. Euro ausgewiesen (1,0 Mio. Euro). Damit lagen sowohl Umsatz als auch EBITDA im Rahmen der ursprünglichen, vor Covid-19 aufgestellten Planungen für das Geschäftsjahr 2020.Die DEAG geht aktuell aufgrund der Covid-19-Pandemie insgesamt von einem deutlichen Rückgang von Umsatz und Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr aus. Ziel bleibt es jedoch, je nach Dauer und Verlauf der Pandemie ein positives EBITDA für 2020 auszuweisen. Die DEAG hat mit verschiedenen Maßnahmen reagiert, um die Auswirkungen der Pandemie auf die Geschäftstätigkeit zu begrenzen. Insbesondere konnten die monatlichen Fixkosten durch striktes Kostenmanagement unter anderem durch Kurzarbeit in Deutschland, Großbritannien und der Schweiz signifikant gesenkt werden. Mit einem Finanzrahmen von mehr als 60 Mio. Euro, bestehend aus vorhandener Liquidität, Banklinien, Zuwendungen aus Hilfsprogrammen und Versicherungszahlungen, sieht sich die DEAG robust für die Bewältigung der Krise, auch über 2020 hinaus positioniert. Mehr als 1.300 verschobene eigene Events, starke Veranstaltungsformate und eine immer stärker werdende Positionierung im Ticketing sind die Basis für die Fortsetzung des Erfolgskurses der DEAG für die Zeit nach dem Ende der Pandemie.Die gute Geschäftsentwicklung zwischen Januar und März 2020 ist auf den zunehmenden Fokus auf margenstärkere Geschäftsbereiche zurückzuführen. Im Bereich Classics & Jazz verzeichnete die DEAG zahlreiche hochkarätige und ausverkaufte Auftritte von namhaften Künstlern. Ein großer Erfolg waren erneut die Christmas Garden mit insgesamt 950.000 Besuchern an sechs Standorten.Im Ticketing-Geschäft wird über die konzerneigenen Plattformen myticket.de, myticket.co.uk, myticket.at und Gigantic.com für eigenen und Dritt-Content ein immer größerer Anteil der Ticketverkäufe abgewickelt. Folgerichtig haben sich Umsatz und Ergebnis im 1. Quartal alleine in Deutschland verdreifacht.Für die kommenden Quartale hat die DEAG gemeinsam mit ihren Partnern neue, innovative Veranstaltungsformate entwickelt, um Besuchern auch in Pandemie-Zeiten Kultur und Entertainment bieten zu können. Dazu zählt u.a. eine "Stage Drive Kulturbühne" unter freiem Himmel auf dem Parkplatz der Jahrhunderthalle in Frankfurt sowie der "BW-Kulturwasen" in Stuttgart und weitere Formate in UK.Darüber hinaus verfügt die DEAG mit den Christmas Garden über ein hochattraktives und Covid-19 kompatibles Veranstaltungsformat. Dieses seit Jahren erfolgreiche Format ist ein Open-Air-Event, das an sehr weitläufigen Veranstaltungsorten stattfindet. Durch vorgegebene Zeitfenster beim Ticketkauf kann die DEAG die Besucherzahl steuern und so eine gedrängte Publikumssituation vermeiden. Abstand zwischen den einzelnen Besuchern ist somit seit jeher Teil des Konzepts. Daher wird die Anzahl der Standorte in diesem Jahr von 6 auf 11 im In- und Ausland erhöht. Für das 4. Quartal 2020 rechnet die DEAG mit 1,2 bis 1,5 Mio. Besuchern allein für diese Veranstaltungsreihe.Die DEAG hat bei einem der größten Versicherungskonzerne für behördlich verordnete Absagen einen vollumfänglichen Versicherungsschutz. Die Schadenabwicklung läuft reibungslos und unproblematisch und dem Konzern ist bereits jetzt ein siebenstelliger Euro-Betrag zugeflossen.Die vollständige Quartalsmitteilung steht im Laufe des 28.5.2020 auf der Webseite des Unternehmens zum Download bereit.Investor & Public Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus Tel: 0049 69 905505-52 E-Mail: deag@edicto.deÜber DEAGDie DEAG Deutsche Entertainment AG (DEAG) ist ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa. Mit ihren Konzerngesellschaften ist die DEAG seit mehr als 40 Jahren an 11 Standorten in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien und der Schweiz präsent.Die DEAG produziert und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die konzerneigenen Ticketing-Plattformen " MyTicket" und " Gigantic.com" für eigenen und Dritt-Content. Das hoch skalierbare Geschäftsmodell von MyTicket stärkt die DEAG auf ihrem Weg zu steigender Profitabilität. Über 4.000 Konzerte und Events führt die DEAG pro Jahr durch und setzt dabei aktuell mehr als 5 Mio. Tickets um - davon ein stetig wachsender Anteil über die umsatzstarken Ticketing-Plattformen von MyTicket und Gigantic.com.Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die Kern-Geschäftsfelder der DEAG die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions. Insbesondere Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Contents. 