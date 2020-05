Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Die General Electric Co (GE) will sich weiter verschlanken. Wie der US-Industriekonzern mitteilte, soll das Licht-Geschäft an die nicht-börsennotierte Savant Systems für einen nicht genannten Betrag verkauft werden. Der Verkauf sei ein weiterer Schritt in der Transformation des Konzerns in ein stärker fokussiertes Industrie-Unternehmen, so der in Boston ansässige Mischkonzern.

Der Hauptsitz der Licht-Sparte bleibe in Cleveland, wobei die mehr als 700 Mitarbeiter nach Abschluss der Transaktion, die für Mitte 2020 erwartet wird, zu Savant überwechseln.

GE fügte hinzu, dass Savant die Marke GE im Rahmen einer langfristigen Lizenzvereinbarung weiterhin verwenden wird.

May 27, 2020

