Die Aktie des kanadischen Silberproduzenten First Majestic Silver konnte zuletzt zunächst positive Akzente auf der Oberseite setzen, sieht sich nun allerdings Konsolidierungstendenzen ausgesetzt. Unterm Strich befindet sie sich in einer überaus spannenden Konstellation, die sowohl Chancen auf der Oberseite als auch Risiken auf der Unterseite offeriert. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...