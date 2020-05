Bei der 42. Börsianer Roadshow Linz unter dem Motto "Geldanlage in der Coronakrise" standen Investments in Krisenzeiten im Vordergrund. Die drei Marktexperten Mike (Judith), Wolfgang (Fickus) und Dirk (Hoffmann-Becking) waren sich einig, dass nun internationale Qualitätsaktien wie Nitendo, Becton Dickinson und MTU Aero Engines gefragt sind. Eine zweite negative Welle an den Börsen erwarten die Experten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...