NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Ryanair auf "Overweight" belassen. Die angekündigten Reiseerleichterungen seien bereits in den vergangenen Tagen ein wichtiger Treiber für die Kurserholung im Luftfahrtsektor gewesen, schrieb Analystin Carolina Dores in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die nächsten Kursimpulse sieht die Expertin in der Frage, ob Großbritannien bei der Ende Juni anstehenden Überprüfung seine Quarantäne-Regelung für Flug-Einreisende aufgibt./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2020 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BYTBXV33

