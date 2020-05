Mit einem zweistelligen Kurssprung führt die Nordex-Aktie die Gewinnerlisten im HDAX am Mittwoch an. Die Papiere des Turbinenbauers stehen nun unmittelbar vor einem starken Kaufsignal und könnten das bisherige Erhoungshoch bei 8,46 Euro nachhaltig überwinden. Schwung liefert im starken Marktumfeld eine positive Analystenstimme.Jefferies-Analyst Constantin Hesse sieht einen "Wind of Change" durch die neue, profitable Turbinengeneration Delta4000. Diese werde Nordex einen soliden Auftragseingang und ...

