Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Nel. Die Wasserstoff-Rallye geht zur Wochenmitte weiter. Davon profitiert der E-Mobilität Wasserstoff Index, der erstmals über die Marke von 250 Punkten klettert. In Sachen Förderung von Wasserstoff seitens der Bundesregierung sickern nun erste Pläne durch. Bei den Verkäufen steht die Commerzbank im Fokus. Die Bank will nachrangige Anleihen in Milliardenhöhe emittieren, um ihre Kapitalbasis zu stärken. Die Bekanntgabe der Anleiheemissionen hat keinen negativen Einfluss auf den Aktienkurs. Anders als bei einer klassischen Kapitalerhöhung gibt es keine Verwässerung, da sich die Anzahl der ausgegebenen Anteilsscheine nicht ändert. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv